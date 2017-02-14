Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2017, 10:27 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov ФК «Ростов» на тренировке

Чешская «Спарта», которую примет на стадионе «Олимп-2» футбольный клуб «Ростов», серьёзно готовится к поединку. Рулевой клуба из Праги не стал скрывать, что они обладают определенным ресурсами и имеют контакты, которые использовали при подготовке к встрече в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. «У нас есть достаточно информации, с помощью которой мы подготовили команду к двум матчам», — сказал главный тренер «спартанцев» Томас Пожар, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля со ссылкой на пресс-службу чешской дружины.

Вместе с тем Пожар отметил, что жёлто-синие — сильная команда. «У них очень хорошо организована оборона в сочетании с очень быстрым переходом к атаке. Также в центре есть интересные хорошо подготовленные игроки. Но мы не паникуем», — сказал наставник.

Что касается погодных условий, то чехи не боятся мороза и постараются сделать всё возможное при любых условиях. Что касается одного из ключевых игроков «Спарты», то неоднократный обладатель титула «Футболист года в Чехии», «Талант года в Чехии», «Золотой мяч Чехии» может пропустить матч с «Ростовом». Всё зависит от того, как чемпион Чехии и Германии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии Томаш Росицкий будет себя чувствовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Ростов» завершил подготовку к домашнему матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в Турции. Сегодня команда возвращается из Белека. На прошлой неделе ряд СМИ распространил информацию о том, что игру со «спартанцами» пропустят защитник Владимир Гранат и капитан «Ростова» Александр Гацкан, но это сообщение в пресс-службе желто-синих опровергли.

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Отметим,"Ростов» снизил стоимость билетов на игру со «Спартой». Теперь минимальная цена составляет 900 рублей, максимальная — 8 тыс. рублей. Но ажиотажа у футбольных фанатов матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА не вызвал, и билеты ещё есть в продаже в достаточном количестве.