Санкт-Петербург, 12 февраля, 2017, 23:53 — ИА Регнум. Крестный ход состоялся утром 12 февраля у Исаакиевского собора, ставшего «яблоком раздора» в связи с решением властей Санкт-Петербурга о передаче его в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Религиозное действо прошло по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Начало движения крестного хода из Исаакиевского собора

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход у Исаакиевского собора

Ранее стало известно, что каждому храму Санкт-Петербургской епархии специальным циркуляром было рекомендовано направить на крестный ход по одному хоругвеносцу и не менее пятерых прихожан.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Участники Крестного хода в Исаакиевском соборе

«В Церкви всё делается по благословению. Поэтому донесение до всех приходов сообщения о том, что предстоящий крестный ход — это не частная инициатива, а событие, имеющее благословение правящего архиерея, — носит форму циркуляра», — объясняла накануне корреспонденту ИА REGNUM руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход готовится к началу. С крестом в руках — Виталий Милонов

В 9 часов утра в Исаакиевском соборе началась Божественная литургия, которую возглавил ключарь собора протоиерей Алексий Исаев. В ней приняли участие постоянные прихожане храма и прибывшие «делегаты» из других приходов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сотрудники музея памятника Исаакиевский собор

После окончания службы ее участники прошли крестным ходом вокруг здания с молитвенным пением преподобному Исаакию Далматскому. Во главе колонны с крестом в руках шел депутат Госдумы Виталий Милонов, первым предложивший поддержать идею передачи собора не митингами, а крестным ходом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход в Исаакиевском соборе

Его проведение не потребовало перекрытия движения автотранспорта и не вызвало заметных неудобств у прохожих. «По оценкам организаторов и участников, в крестном ходе приняли участие не менее шести тысяч человек», — сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

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Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход не привел к перекрытию движения

В ходе, крестного хода, как сообщало ИА REGNUM, случился незначительный инцидент. Полицейские задержали для беседы священника Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева, стоявшего в пикете во время крестного хода с плакатом против передачи собора РПЦ. Спустя некоторое время Хмелева отпустили из полиции.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Протестующий Александр Хмелёв

По окончании крестного хода в Исаакиевском соборе продолжилась обычная музейная деятельность, экскурсанты осматривали внутреннее убранство храма, а гиды обращали их внимание на величайшие произведения искусства, прославившие Исаакий в России и за ее пределами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сразу после крестного хода началась экскурсия

…Как сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии, протоиерей Алексий Исаев пригласил всех желающих на второй крестный ход, который пройдет вокруг Исаакиевского собора 19 февраля. Он будет организован по аналогичному «сценарию»: Божественная литургия в 9:00, начало крестного хода примерно в 10:30.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Убранство Исаакиевского собора

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