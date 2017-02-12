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Вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге совершен крестный ход

Общество
Собор передают Русской православной церкви

Санкт-Петербург, 12 февраля 2017, 13:12 — REGNUM  Более шести тысяч человек прошли крестным ходом рядом с Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской метрополии Наталью Родоманову.

По её словам, вокруг Исаакиевского собора прошли крестным ходом не менее шести тысяч человек. Ранее Родоманова сообщила, что на 12 и 19 февраля запланированы крестные ходы вокруг Исаакиевского собора с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому. Крестные ходы проводятся перед началом Великого поста с благословения Санкт-Петербургской епархии.

Отмечается, что сегодня крестный ход начался после литургии, которая собрала около 500 человек.

В епархии подчеркивают, что крестный ход — это не инструмент противостояния чему-то или кому-то, а способ сугубо молитвенного обращения к богу. Крестный ход проходит вокруг храма и не предполагает перекрытия движения по улицам Санкт-Петербурга. Специального согласования этот религиозный обряд также не требует.

Родоманова подчеркнула, что Церковь не может говорить с противниками передачи собора на языке протестов и демонстраций.

Примечательно, что ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов подал заявку на проведение крестного хода от Казанского собора до Исаакиевского собора на 11 февраля в поддержку решения властей города о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Однако, Санкт-Петербургская епархия не поддержала инициативу Милонова.

Сегодня же противники передачи собора проведут свою акцию протеста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор Русской православной церкви на 49 лет в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Юридический статус собора останется прежним — собственником здания является город. Однако, общественность обеспокоена этим решением властей города.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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