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Крестный ход вокруг Исаакиевского собора: «через неделю повторим»

Общество
Вокруг собора прошли с хоругвями и иконами
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Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Санкт-Петербург, 12 февраля 2017, 12:22 — REGNUM  Крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви состоялся утром 12 февраля на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он проводился по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Каждый храм епархии должен был направить на утреннее богослужение в соборе крестный ход по одному хоругвеносцу и не менее пятерых прихожан.

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Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Утренняя литургия в Исаакиевском соборе началась в 9 утра. По ее окончании, примерно в 10:45, верующие и священнослужители вышли из храма с хоругвями и неспешно обошли его вокруг. По предварительным оценкам, в шествии участвовали около 500 человек.

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Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Колонну хоругвеносцев с крестом в руках возглавлял депутат Госдумы Виталий Милонов. Помимо своих депутатских обязанностей, он служит алтарником в храме святителя Петра на улице Лени Голикова в Кировском районе Петербурга.

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Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Крестный ход не обошелся без небольшого инцидента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, полиция погрузила в служебную машину и увезла священника Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева. Тот стоял в пикете у собора во время крестного хода с плакатом «Но всевышний не в рукотворенных храмах живет. Музей — городу!».

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Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В остальном мероприятие прошло спокойно. Верующие разошлись около 11:00.

Аналогичный крестный ход состоится у Исаакиевского собора ровно через неделю, 19 февраля.

Напомним, противники передачи Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ сегодня соберутся у стен собора в 13:00, чтобы встретиться с депутатами Заксобрания и устроить акцию «Синее кольцо», окружив храм живой цепью.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургская епархия собирает прихожан на крестный ход вокруг Исаакия

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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