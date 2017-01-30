Вашингтон, 30 января, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Американским сенаторам Джону Маккейну (штат Аризона) и Линдси Грэму (штат Южная Каролина) следует направить свои силы на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не заниматься разжиганием Третьей мировой войны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

Eatprayvote.org Джон Маккейн и Линдси Грэм

Комментируя заявление, сделанное сенаторами на тему миграции, Трамп назвал обращение Маккейна и Грэма неубедительным. «Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на ИГ [организация, деятельность которой запрещена в РФ], нелегальной иммиграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать Третью мировую войну», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маккейн и Грэм распространили заявление, в котором негативно отозвались об указе Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов». В своём обращении они указали, что США посредством этого указа «посылает сигнал», что не хочет, чтобы приезжали мусульмане.

«Именно из-за этого мы опасаемся, что указ может в большей степени поспособствовать вербовке террористов, нежели улучшить нашу безопасность», — сообщалось в документе.

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