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Трамп подписал указ, ужесточающий отбор мигрантов при въезде в США

Политика
Дополнительные меры призваны не допустить въезд террористов на территорию США

Вашингтон, 28 января 2017, 01:54 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении отбора мигрантов при въезде в страну, который призван предотвратить проникновение в США террористов из других стран, передаёт агентство Reuters.

«Я принял новые меры для того, чтобы не допустить въезд в Соединённые Штаты радикальных исламских террористов», — заявил глава Белого дома на церемонии в Пентагоне.

Дональд Трамп отметил, что хотел бы видеть в стране только тех людей, которые «будут уважать законы США и американский народ».

Подробностей о том, какие именно дополнительные меры вводятся указом, президент США не озвучил.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что при принятии решения о предоставлении права на въезд беженцам из Сирии приоритет будет отдаваться христианам, которые, по его словам, наиболее всего страдают от насилия со стороны террористов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: США при приёме беженцев из Сирии будут отдавать приоритет христианам

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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