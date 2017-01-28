Трамп подписал указ, ужесточающий отбор мигрантов при въезде в США
Вашингтон, 28 января 2017, 01:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении отбора мигрантов при въезде в страну, который призван предотвратить проникновение в США террористов из других стран, передаёт агентство Reuters.
«Я принял новые меры для того, чтобы не допустить въезд в Соединённые Штаты радикальных исламских террористов», — заявил глава Белого дома на церемонии в Пентагоне.
Дональд Трамп отметил, что хотел бы видеть в стране только тех людей, которые «будут уважать законы США и американский народ».
Подробностей о том, какие именно дополнительные меры вводятся указом, президент США не озвучил.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что при принятии решения о предоставлении права на въезд беженцам из Сирии приоритет будет отдаваться христианам, которые, по его словам, наиболее всего страдают от насилия со стороны террористов.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: США при приёме беженцев из Сирии будут отдавать приоритет христианам
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