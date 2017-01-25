Москва, 25 января, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ заявил о необходимости укреплять боевые возможности сил Южного военного округа из-за ситуации в Донбассе и в Северо-Кавказском регионе РФ.

Mil.ru Антитеррористические учения

В целом обстановку на юго-западном стратегическом направлении Шойгу охарактеризовал как нестабильную с военно-политической точки зрения. Так, основное негативное влияние продолжает идти с Украины — из-за ситуации в Донбассе. Кроме того, на Северном Кавказе продолжают действовать международные террористические группировки.

Глава Минобороны поручил продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск и набору военнослужащих по контракту. Также войска Южного военного округа должны быть оснащены новыми образцами вооружения и техники, развиваться будет и военная инфраструктура. За счет уже предпринятых в 2016 году мер боевые возможности ЮВО выросли на 10%, сказал Шойгу.

В 2016 году на Северном Кавказе были ликвидированы 22 главаря бандитского подполья, включая главаря «Вилаята Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которого считали лидером ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Северном Кавказе. В целом глава ФСБ РФ Александр Бортников по итогам 2016 года назвал ситуацию с терроризмом в России сложной, несмотря на усилия спецслужб и силовиков, а борьба с террористическими организациями по-прежнему требует координации усилий всех структур.

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По словам Бортникова, в России террористическая активность в 2016 году усилиями силовиков была снижена в 2,5 раза. Было предотвращено 30 преступлений террористической направленности, задержано более 770 бандитов и их пособников. Число ликвидированных боевиков составило 156, из них 36 главарей. Из 26 лидеров бандгрупп, присягнувших ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нейтрализовано 20.

По мнению экспертов, на Кавказ, так же как и в Центральную Азию, продолжается переброска террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ближнего Востока, где Россия оказывает помощь правительству президента Сирии Башара Асада в борьбе с террористами. На фоне успешного наступления сирийских войск переброска боевиков и переформатирование их подразделений и вербовочных сетей в России продолжается. После взятия Алеппо и будущего падения Мосула на Северный Кавказ хлынут боевики из числа бывших граждан СНГ и в ближайшее время они могут начать активные действия как на Северном Кавказе, так и в приграничных с Россией странах.

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Их проникновение в Дагестан будет осуществляться, в основном, через границу с Грузией. Еще одним направлением трафика возвращения боевиков станет украинское направление с концентрацией в районе Херсона и Мариуполя. Число боевиков, которые могут осесть в бывших республиках Советского Союза, составляет порядка 7 тыс. человек. Именно их потенциальная деятельность оценивается как главная угроза Российской Федерации в 2017 году. Скорее всего, весь 2017 год будет характеризоваться усилением террористической активности джааматов (ячеек) ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на фоне активного противодействия ей со стороны набравшихся опыта и навыков традиционно противостоящих бандитам спецслужб и присоединившейся к ним в этом году Росгвардии, объединенных под знаменем Национального антитеррористического комитета России (НАК).

Что касается Украины, то не исключены также попытки Киева организовать теракты в Крыму — для этого Минобороны Украины в спецлагерях готовит диверсионные группы. Их переброска в российскую республику не исключена, а наоборот, может быть существенно ускорена. В Донбассе также продолжаются активные боевые действия ВСУ — Украина не прекращает обстрел мирного населения региона.

Несколько дней назад президент Украины Петр Порошенко выделил в отдельную военно-воздушную зону «Восток» небо над провозглашенными республиками Донбасса. После начала гражданской войны на Украине, пришедшая к власти в Киеве группировка стала использовать украинские ВВС для геноцида населения Донбасса. Боевые самолеты атаковали гражданские объекты в Донецке и Луганске, под авиабомбами и ракетами гибли мирные жители.

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В этот же день — 23 января — украинские СМИ сообщили о продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении города Стаханов (новое название Кадиевка), который находится под контролем Луганской Народной Республики. Утверждается, что украинские военные смогли продвинуться на 500 метров — они взяли под контроль высоту в нейтральной зоне, которую ранее якобы удерживали ополченцы. В операции украинских военных под названием «Сухуми» принимали участие три батальона, в частности там были подразделения, которые состоят из добровольцев из Грузии.

Самое крупное столкновение между ополченцами Донбасса и ВСУ произошло в районе Дебальцево 18−23 декабря. Как сообщали в ЛНР, украинские военные попытались прорвать оборону, но им пришлось отступить. Были убиты 40 человек, ранения получили еще 50.

Дестабилизация Украины, попытки диверсий в Крыму и проникновение радикальных исламистских боевиков в Россию несут серьезные угрозы. Ответом может стать усиление безопасности страны, как в военном отношении, так и с точки зрения работы спецслужб.