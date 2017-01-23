Порошенко включил воздушное пространство ДНР и ЛНР в зону «Восток»

Киев, , 16:41 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко объявил об изменении военно-административного деления страны. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что Порошенко создал так называемую военно-воздушную зону «Восток», в которую вошло воздушное пространство Донецкой и Луганской Народных Республик.

Уточняется, что зона «Восток» является зоной ответственности воздушного командования «Восток».

«Воздушное пространство над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей (так в Киеве именуют ДНР и ЛНР, — прим. ред.) в пределах военно-воздушной зоны «Восток» относится к зоне ответственности воздушного командования «Восток» с учётом особенностей, определённых Законом Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине, пришедшая к власти в Киеве группировка стала использовать украинские ВВС для геноцида населения Донбасса. Боевые самолеты атаковали гражданские объекты в Донецке и Луганске, под авиабомбами и ракетами гибли мирные жители.

Спустя некоторое время вооруженные силы ДНР и ЛНР смогли обзавестись средствами ПВО, захваченными на складах ВСУ в Донбассе. После того, как были сбиты несколько истребителей ВВС Украины, а также военно-транспортный самолет с украинскими карателями, командование ВСУ отказалось использовать боевую авиацию на Донбассе.