Липецк, 20 января, 2017, 19:20 — ИА Регнум. УМВД России по городу Липецку отказало в возбуждении уголовного дела в отношении председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгения Лисаконова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ, по заявлению которого и проводилась проверка.

Цитата из к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело №21: Без ножа и кастета». реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Дело №21. Без ножа и кастета. Расследуя очередное дело, «Знатоки» неожиданно выходят на крупные хищения в обычном ДЭЗе

Летом 2016 года коммунисты опубликовали аудиозапись разговора, одним уз участников которого, предположительно, был Лисаконов, который нецензурно выражался и якобы рекомендовал директору одной из УК закрыть бизнес. Сам председатель департамента опроверг информацию о том, что на записи звучал его голос, а липецкий обком КПРФ направил аудио в следственные органы с требованием провести экспертизу и в случае, если на нем действительно голос чиновника городской администрации Евгения Лисаконова, дать правовую оценку его действиям.

В ответе из МВД говорится, что в мэрии Липецка никто не чинил препятствий управляющим компаниям в осуществлении предпринимательской деятельности и не угрожал им. Единственный факт, с которым согласились в МВД, — что имел место быть эмоциональный разговор с применением ненормативной лексики.

В липецком отделении КПРФ опубликовали выдержки из письменного ответа главы УМВД России по городу Липецку Александра Акаткина, не комментируя его.