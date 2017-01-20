МВД Липецка отказалось возбуждать дело в отношении главы департамента ЖКХ
Липецк, 20 января, 2017, 19:20 — ИА Регнум. УМВД России по городу Липецку отказало в возбуждении уголовного дела в отношении председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгения Лисаконова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ, по заявлению которого и проводилась проверка.
Летом 2016 года коммунисты опубликовали аудиозапись разговора, одним уз участников которого, предположительно, был Лисаконов, который нецензурно выражался и якобы рекомендовал директору одной из УК закрыть бизнес. Сам председатель департамента опроверг информацию о том, что на записи звучал его голос, а липецкий обком КПРФ направил аудио в следственные органы с требованием провести экспертизу и в случае, если на нем действительно голос чиновника городской администрации Евгения Лисаконова, дать правовую оценку его действиям.
В ответе из МВД говорится, что в мэрии Липецка никто не чинил препятствий управляющим компаниям в осуществлении предпринимательской деятельности и не угрожал им. Единственный факт, с которым согласились в МВД, — что имел место быть эмоциональный разговор с применением ненормативной лексики.
В липецком отделении КПРФ опубликовали выдержки из письменного ответа главы УМВД России по городу Липецку Александра Акаткина, не комментируя его.