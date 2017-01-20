Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Русская православная церковь до сих пор не подала официальное заявление с просьбой передать в ее распоряжение Исаакиевский собор. Это следует из ответа вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова депутату петербургского Законодательного собрания Борису Вишневскому.

Isaacy.ru Исаакиевский собор

Вишневский написал губернатору Георгию Полтавченко, попросив объяснить, когда и в каком порядке в интернете, согласно требованию федерального закона, было размещено заявление РПЦ, желающей получить в безвозмездное пользование Исаакиевский собор. Федеральный закон о передаче имущества религиозным организациям требует, чтобы официальное письмо такой организации было обнародовано в недельный срок после его подачи.

На пресс-конференции 12 января 2017 года Михаил Мокрецов не смог назвать дату поступления подобной заявки, а председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда оговорился, что, судя по всему, имела место лишь неформальная просьба патриарха Кирилла к Георгию Полтавченко.

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В своем ответе депутату вице-губернатор Михаил Мокрецов сообщает, что сейчас по поручению губернатора в городе готовятся «к процедуре будущего рассмотрения заявления о передаче здания Исаакиевского собора в безвозмездное пользование религиозной организации Русской православной церкви (Московский патриархат)».

«Работа ведется в соответствии с планом-графиком подготовки к передаче Исаакиевского собора, разработанным по поручению губернатора», — пишет Мокрецов. План-график разработал комитет имущественных отношений (КИО) Смольного, а распоряжение Георгий Полтавченко отдал еще 30 декабря 2016 года. Действительно, это распоряжение находится в открытом доступе в интернете, как и пишет Мокрецов.

«Непосредственно процедура исполнения закона в отношении Исаакиевского собора будет инициирована после официального заявления», — отмечает вице-губернатор. То есть, в отсутствии необходимого документа, Георгий Полтавченко уже распорядился готовиться к его выполнению.

«Короче говоря: никакого заявления от РПЦ еще нет. Но Смольный уже готовится его удовлетворять. Это юридический абсурд. Хочу отметить, что распоряжение КИО от 30 декабря 2016 года издано на основе (как написано в тексте) «письменного заявления религиозной организации Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Это означает полную незаконность этого распоряжения, так как никакого заявления РПЦ (МП) еще нет», — заявил Борис Вишневский.

Он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что администрация Петербурга фактически сама предоставила решающее доказательство незаконности передачи Исаакиевского собора РПЦ. Судебный иск со стороны депутата уже готов, он будет подан 20−21 января в Василеостровский районный суд, по месту жительства одного из заявителей. Ответчиком значится комитет имущественных отношений, который разработал план-график передачи собора на основе, как говорит Вишневский, несуществующего документа.

В качестве заинтересованных лиц названы музей ГМП «Исаакиевский собор» и комитет по культуре. Истцы потребуют признать незаконным само распоряжение КИО и всех действий, им вызванных.

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Напомним, 10 января Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ уже решен, после чего спешно отбыл в Москву и не давал комментариев. Ранее он выступал против этого «трансфера», так как это грозит серьезным финансовым ущербом казне, под угрозой оказываются социальные и культурные проекты и программы, которые были возможны благодаря прибыли, получаемой Исаакием. В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный, Сампсониевский соборы и храм Спаса на Крови. Первые два уже фактически находятся в руках РПЦ.

Сейчас в ГМП работает 393 постоянных сотрудника, привлекаются и около ста внештатных экскурсоводов. По словам директора ГМП Николая Бурова, с получением нового статуса музей в прежнем виде прекращает свое существование. Государство выделило музею здания на Думской и Большой Морской улице, но, по мнению Бурова, необходимы годы и существенные вложения, чтобы приспособить их для экспозиции, к тому же, они навсегда останутся лишь объектами-рецепиентами.

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На последнем заседании парламента в Мариинском дворце жаркие споры вокруг Исаакия чуть не довели депутатов до потасовки. Кроме того, Смольный не согласовал противникам передачи собора митинг на Марсовом поле, им пришлось подать заявку на мероприятие в формате «гайд-парка», которое не требует согласований. Акция состоится на Марсовом поле 28 января в 13:00.