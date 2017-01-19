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Власти Петербурга отказали в митинге против передачи Исаакия в руки РПЦ

Политика
Оппозиционеры переформулируют заявку, устроят не требующий согласования сбор и «скинутся» на штраф за превышение численности участников акции
Фреска Исаакиевского собора
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Фреска Исаакиевского собора

Санкт-Петербург, 18 Января 2017, 20:27 — REGNUM  Смольный отказался согласовывать заявку группы граждан на проведение митинга на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Власти мотивировали свой отказ тем, что активисты общественной организации «Национально-освободительное движение» (НОД) успели подать свою заявку на митинг 28 января на том же месте. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Тем не менее планы противников передачи Исаакия в руки РПЦ не изменились: они переформулируют заявку и проведут акцию, как и предполагалось, 28 января в 13:00 на Марсовом поле в формате «гайд-парка». Такие акции, согласно городскому законодательству, не требуют согласования, а носят уведомительный характер.

В аналогичном формате «гайд-парка» ранее проводились акция памяти Бориса Немцова и митинг против моста Ахмата Кадырова. Однако предельное количество участников массового мероприятия такого формата составляет лишь 200 человек. Штраф за превышение численности оплачивают организаторы акции.

В случае с предстоящей акцией по теме Исаакиевского собора таковыми выступили депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев и сопредседатель петербургского «ПАРНАСа» Андрей Пивоваров.

«Мы с Резником, Ковалевым и Пивоваровым скинемся на штраф за превышение численности. До встречи 28 января на Марсовом поле», — высказался «яблочник» Вишневский на своей странице в соцсети.

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Напомним, сегодня на фоне обсуждения планов передачи Исаакия Церкви в городском ЗакСе прямо во время пленарного заседания произошла стычка между депутатами. Парламент большинством голосов принял обращение министру культуры Владимиру Мединскому, в котором просит ускорить передачу храма.

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Спикер Вячеслав Макаров отказался дать время на поправки к документу, чего просили противники передачи, это вызвало волну возмущения, «яблочник» Михаил Амосов вскочил с места и принялся громко требовать поправок. К нему бросились единороссы, которые пытались как вербально, так и физически утихомирить его, в частности вице-спикер Анатолий Дроздов подбежал к Амосову со спины и принялся хватать его за руки. Позднее Макаров назвал это «конструктивной дискуссией».

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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