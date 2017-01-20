Орел, 20 января, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Часовню в исторической части Орла предлагает возвести администрация города. Предложение (уже повторное) поступило на рассмотрение городской думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципальном парламенте.

Василий Поленов. Часовня на берегу Оки. 1893

Часовня, по предложению городской администрации, предложено возвести в самом центре города — на улице Ленина, в районе дома №1.

19 января комитет по строительству, перспективному развитию города, рассмотрев предложение, принял решение отложить его как минимум до февраля. За это время разработчикам проекта предложено доработать его.

В пресс-службе парламента подчеркнули, что при разработке проектной документации необходимо провести архитектурно-исторические исследования, археологические раскопки в объемах соответствующих размерам здания часовни, а также прилегающих территорий.

В последнее время орловские власти развернули активную деятельность по «благоустройству» центральной части города. Так, в апреле, на все той же улице Ленина — старейшей улице Орла, до Революции носившей название Большая Болховская — к юбилею города решили заменить историческую брусчатку на плитку. Решение отменили только после нескольких акций протеста, выступлений в СМИ и обращений в адрес губернатора.

Если брусчатку на улице Ленина отстоять удалось, то вот памятник архитектуры регионального значения — здание на улице Гостиной, 1, постройки ХVIII—ХIХ вв. снесли. Памятник оказался в частной собственности еще 10 лет назад, при условии его реставрации. Однако дом даже не законсервировали, и за последние годы здание значительно разрушились. В результате его решили снести, пообещав «воссоздать».

История с установкой памятника Ивану Грозному и вовсе в течение нескольких месяцев находилась в поле зрения и региональных, и федеральных СМИ: изначально памятник планировали установить у ТЮЗа, на площадке перед входом. Против выступили и сотрудники театра, и горожане. Было проведено несколько пикетов, активисты добились встречи с губернатором. В итоге памятник все же открыли — но не у ТЮЗа, а на набережной рядом с Богоявленским собором, и не в августе, а в октябре.