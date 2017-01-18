Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ сегодня, 19 января, провозгласит решение по делу о выплате миллиардной компенсации бывшим акционерам компании ЮКОС из бюджета Российской Федерации. Выплатить ее своим постановлением Россию обязал Европейский суд по правам человека, а Министерство юстиции РФ фактически испросило у КС позволения этого не делать.

Ksrf.ru Конституционный суд РФ

Согласно решению Страсбургского суда от 2014 года, Россия должна выплатить акционерам нефтяной компании ЮКОС компенсацию в 1,86 млрд евро. Сумма включает в себя возмещение налоговых штрафов за 2000 и 2001 годы, а также возврат части семипроцентного исполнительского сбора, взысканного в ходе привлечения компании ЮКОС к налоговой ответственности.

Мотивируя своё обращение в КС, Минюст полагает, что ЕСПЧ основывался на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод в таком истолковании, которое приводит к расхождению с Конституцией России.

Как напоминает ИА REGNUM, на заседании КС 15 декабря 2016 года с аргументами Минюста согласились представитель правительства РФ Михаил Барщевский, Совета Федерации — Андрей Клишас, президента РФ — Михаил Кротов. Последний, помимо прочего, добавил, что платить акционерам ЮКОСа нельзя, потому что это серьезно «отразится на доходах» обычных российских налогоплательщиков, а это нарушает положение Конституции РФ о принципах социального государства. Барщевский же полагает, что исполнение требований Страсбурга фактически приведет к потере Россией государственного суверенитета.

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Лишь представитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский высказался в пользу выплаты компенсации акционерам ЮКОСа, так как, по мнению СПЧ, отказать правопреемникам ликвидированных компаний значило бы поощрить государство-правонарушителя, а подобных прецедентов допускать нельзя.

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