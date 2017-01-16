Якутск, 16 января, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Жители Нюрбинского района Якутии вступились за главу муниципалитета Бориса Попова, задержанного 27 декабря за превышение должностных полномочий. Люди считают, что от работы его отстранили незаконно, и просят в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину направить в республику компетентных следователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В муниципалитете идёт сбор подписей под обращением к президенту.

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Текст открытого письма публикует SakhaDay. «Мы, жители Нюрбинского улуса, считаем, что отсутствие главы района на рабочем месте по причине временного незаконного отстранения нарушает наши конституционные права как граждан, избравших в соответствии со ст. 32 Конституции России своего полномочного представителя в муниципальный орган», — говорится в обращении к президенту.

Люди сообщают Владимиру Путину, что до сих пор находятся в шоке после ареста Бориса Попова: «Для нас с 27 декабря 2016 года время остановилось. Наступили времена 1937 года, разговариваем шёпотом».

Жители муниципалитета в обращении подчёркивают, что вина кого-либо по российскому законодательству может быть подтверждена только выводами суда и на основании вступившего в силу приговора.

«Просим принять меры по соблюдению закона и по отмене незаконной временной меры — отстранении Бориса Попова от занимаемой должности и предоставить ему реальную возможность осуществлять деятельность избранного нами главы Нюрбинского улуса, направленную на защиту наших конституционных прав и законных интересов. Тем более что глава улуса ведет себя надлежащим образом, судебному процессу не препятствует. Всей своей деятельностью на посту главы администрации Нюрбинского улуса избранный большинством населения Борис Попов заслужил доверие народа, а многочисленные проверки различных контролирующих и надзорных органов показали отсутствие в его работе на посту главы улусной администрации каких-либо нарушений».

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Нюрбинцы также высказывают пожелание, чтобы суд рассматривал возбуждённое в отношении Бориса Попова уголовное дело согласно закону, просят направить в республику компетентных следователей и защитить жителей района. Люди организуют одиночные пикеты, на которых выражают несогласие с арестом главы.

Как сообщало ИА REGNUM, истинной причиной задержания главы Нюрбинского района республики в муниципалитете считают его противодействие продаже акций компании «АЛРОСА-Нюрба». Своим протестом на заседании комитета Госсобрания республики Борис Попов поднял волну негодования против приватизации госпакета, и соответствующую поправку в бюджет даже сняли с рассмотрения регионального парламента.

По мнению следственного комитета Якутии, Борис Попов арестован за превышение должностных полномочий, проявившееся в перечислении заранее 20 миллионов рублей из бюджета подрядчику на строительство школы в селе Кюндядя, средства компания-подрядчик получила заранее, в нарушение условий контракта.

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