Якутия: не пожелавший продавать акции «АЛРОСА-Нюрба» глава арестован

Якутск, , 11:53 — REGNUM Мерой пресечения для задержанного ранее по официальной версии за превышение полномочий главы Нюрбинского района Якутии Бориса Попова стало заключение под стражу. Вынесенное судом решение юрист и депутат Гордумы Якутска Ольга Саргыдаева назвала очень суровым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Арест, как мера пресечения может быть применено только в исключительных случаях, когда невозможно применить более мягкую меру пресечения, — считает Ольга Саргыдаева. По словам юриста, поручавшемуся за главу муниципалитета депутату Юрию Григорьеву суд отказал, назвав ходатайство необоснованным. Имея работу разъездного характера, он не сможет обеспечить явку Бориса Попова, выразили опасения в инстанции.

«Судом вынесенное постановление, считаю очень суровым. Во-первых, Арест, как мера пресечения может быть применен только в исключительных случаях, когда невозможно применить более мягкую меру пресечения. Народным депутатом Якутии Юрием Иннокентьевичем Григорьевым внесено ходатайство о личном поручительстве. Суд отказал, мотивируя тем, что им внесено необоснованное ходатайство, так как он, имея работу разъездного характера не сможет обеспечить явку Попова. Часть 1 статьи 108 УПК РФ конкретно требует, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Суд обосновал арест Попова тем, что он имеет недвижимое имущество за пределами Нюрбинского района, поэтому может скрыться от суда и следствия. Также основанием явилось то, что он может оказать давление на свидетелей. Те, кто знают Бориса Николаевича могут подтвердить, что он культурный, образованный и воспитанный человек. Не то что оказывать давление будет, он и повышать голос на человека сочтет недопустимым поведением.Во-вторых, само постановление об ареста не содержит данных, которые требует УПК РФ. Само постановление суда не содержит данных, о том что судья проверил обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. Судья обязательно должен был это проверить и дать свою оценку. Своим Постановлением Пленум Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» нижестоящим судам разъяснил: Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению должно расцениваться в качестве существенного нарушения уголовно-процессуального закона (части 4 статьи 7 УПК РФ), влекущего отмену постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Избиратели, как народ, обладающий суверенитетом на данной территории, свою волю управлять районом, доверили в 2012 году Попову Борису Николаевичу. И сегодня, носитель власти — народ, требует от гаранта Конституции Российской Федерации и гаранта Конституции Республики Саха (Якутия) соблюдения принципа разделения властей, а также права на местное самоуправление», — уверена депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, истинной причиной задержания Бориса Попова в республике называют его несогласие с намерением руководства региона продать 10% акций компании «АЛРОСА-Нюрба». Ценные бумаги собираются передать в залог, деньги благодаря которому получат ГУП «ЖКХ» и авиакомпания Якутия. Депутаты и глава Нюрбинского района республики не поддержали предложение передать банку акции, и этот вопрос был снят с повестки Госсобрания, однако успел вызвать бурю возмущённых высказываний. Теперь решение будет принимать глава региона Егор Борисов.