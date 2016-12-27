Следком: Глава муниципалитета Якутии задержан за «потерю» 20 млн рублей

Якутск, , 09:47 — REGNUM Последствиями превышения полномочий главой Нюрбинского района Якутии Борисом Поповым стала растрата 20 миллионов рублей бюджетных денег. Средства, выделенные на строительство школы в селе Кюндядя, компания-подрядчик получила заранее, а работы выполнила на гораздо меньшую сумму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета республики.

Уголовное дело в отношении главы муниципалитета возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) по материалам проверки, проведенной прокуратурой и сотрудниками УЭБиПК МВД Якутии. По данным следствия, Борис Попов в мае 2015 года в нарушение требований закона и условий контракта, подписал распоряжение, на основании которого подрядчику по строительству школы в селе Кюндядя Нюрбинского района была перечислена предоплата в сумме 38 миллионов рублей. Деньги компания получила за якобы выполненные работы по строительству 1 этапа образовательного учреждения, но фактически объём работ, выполненных подрядчиком, был произведён на сумму около 17,7 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, работы по строительству школы на 176 учащихся не ведутся, и были приостановлены ещё в сентябре 2015 года. Расследование продолжается, идёт сбор и закрепление доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальным данным истинной причиной задержания главы Нюрбинского района республики называется его противодействие продаже акций компании «АЛРОСА-Нюрба». Своим протестом на заседании комитета Госсобрания республики Борис Попов поднял волну негодования против приватизации госпакета, и соответствующую поправку в бюджет даже сняли с рассмотрения регионального парламента.

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