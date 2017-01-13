Душанбе, 14 января, 2017, 00:38 — ИА Регнум. С 14 января в Таджикистане полностью снимается ограничение на подачу электроэнергии. Президент Эмомали Рахмон объявил о том, что с этого дня население, социальные учреждения и производственные предприятия по всей стране будут обеспечены энергией 24 часа в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

«В период независимости, в особенности в последние годы, одной из основных проблем жителей страны является нехватка электроэнергии в осенне-зимний период, а ограничения в подаче электроэнергии в некоторые годы продолжались с сентября до марта и даже до апреля. У нас не было возможности полностью обеспечивать электроэнергией даже столицу страны и другие промышленные города», — напомнил Рахмон.

В своем обращении глава государства отметил, что снятие ограничений на подачу электроэнергии связано с запуском новых энергопроизводящих мощностей, в частности, теплоэлектроцентрали «Душанбе-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторая очередь душанбинской ТЭЦ-2 была сдана в эксплуатацию 8 декабря 2016 года, что позволило вывести объект на полную мощность — 400 МВт. С этого момента в Таджикистане энерголимит постепенно смягчался, и на сегодня свет населению подавался по 18 часов в сутки вместо прежних 7−10 часов. С 5 января 2017 года было снято ограничение энергоснабжения в дневное время.

«О полном снятии лимита говорить еще рано, до весны далеко, и зима может преподнести сюрпризы», — уточнил тогда источник в энергетическом секторе страны.