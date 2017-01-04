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В Таджикистане обещают досрочно снять дневной энерголимит

Экономика
О полной отмене ограничений речи пока не идет

Душанбе, 4 Января 2017, 09:35 — REGNUM  С 5 января в Таджикистане на три часа будет увеличена подача электричества в дома жителей регионов, где действует энерголимит. Об этом сообщает ИА «Авеста» со ссылкой на источники в энергосекторе страны.

С 15 января энергетики обещают снять дневной лимит и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии с 5:00 утра до 10:00 вечера.

Очередное смягчение ограничения связывают с запуском Душанбинской ТЭЦ-2 и благоприятными погодными условиями, из-за которых увеличивается приток воды в реке Вахш и повышается ее уровень в Нурекском водохранилище.

«Однако речь пока идет о снятии лимита днем, о полном снятии лимита говорить еще рано, до весны далеко, и зима может преподнести сюрпризы», — пояснил источник в профильном ведомстве.

Напомним, что ежегодно в осенне-зимний период Таджикистан сталкивается с острой нехваткой электроэнергии из-за снижения проточности реки Вахш, на которой действуют крупнейшие ГЭС страны. Из-за этого власти вводят ограничение подачи электричества в регионах страны, жители которых с 1 ноября получали его всего по 7 часов в сутки.

Однако в начале декабря 2016 года в Душанбе состоялся запуск второй очереди ТЭЦ-2, суммарная мощность энергообъекта составила 400 МВт, ежесуточно теплоэлектроцентраль стала вырабатывать 7,2 млн кВт·ч электроэнергии.

В связи с этим в декабре лимит снижался трижды, подача электричества увеличилась в общей сложности на 5 часов, таким образом, сегодня таджикистанцы получают свет уже по 12 часов в день.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане продолжается снижение энерголимита

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