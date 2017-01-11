Москва, 11 января, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Российские туроператоры впервые с 2014 года отмечают рост выездного турпотока на новогодние праздники в 2017 голу. Турпоток вырос на 10−15% по сравнению с 2016 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

В топе спроса российских туристов были такие безвизовые направления с теплым климатом как Таиланд, Вьетнам, Доминиканская Республика и Израиль. По оценке исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, отсутствие Египта практически на всех топ-направлениях сказалось позитивно.

Помимо теплых стран, российские граждане также ехали и на горнолыжные курорты, причем на этих направлениях выросло число самостоятельных туристов. Более высоким спросом пользовались и экскурсионные поездки по Европе.

По оценке операторов, основная причина роста выездного турпотока — экономическая. «Стоимость отдыха как в валюте, так и в рублях по сравнению с прошлым годом снизилась. Стабилизировался курс рубля, а это значит, что люди, чувствуя уверенность в завтрашнем дне, могут планировать свой отдых на более долгосрочный период», — пояснила Ломидзе.

Что касается внутреннего рынка, то здесь также отмечается позитивная динамика, однако по сравнению с прошлым годом она несколько замедлилась. По оценке АТОР, рост внутреннего турпотока в новогодние каникулы составил порядка 10%, что почти вдвое меньше, чем годом раньше.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма, в частности познавательный, экологический, сельский, оздоровительный, автотуризм и гастрономический.

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