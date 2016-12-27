Спрос на турпутёвки за рубеж за год упал на 6 % — АТОР

Общее количество выезжающих меньше, чем в прошлом году — из-за биометрических шенгенских виз

Москва, , 15:37 — REGNUM За минувший год число российских туристов, посетивших иностранные государства, снизилось на шесть процентов по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сегодня, 27 декабря.

«Хотя все страны говорят об увеличении турпотока, общее количество выезжающих за рубеж меньше, чем в 2015 году — примерно на 6% по данным на конец декабря», — сказала Ломидзе.

Ломидзе назвала причину падения спроса на турпутёвки в Европейский союз — введение биометрических шенгенских виз. По словам Ломидзе, показатели 2014 года могли быть достигнуты, если бы не этот фактор.

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