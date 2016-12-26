Основные направления внутреннего туризма на новогодние каникулы – АТОР

Москва, , 10:42 — REGNUM Краснодарский край, Великий Устюг, Москва и Санкт-Петербург, Казань и Калининград, города Золотого кольца — вот основные направления на внутреннем рынке, куда, по данным туроператоров, отправятся жители России на новогодние праздники.

Самым востребованным форматом отдыха для жителей России на предстоящие новогодние даты являются горнолыжные туры: туристы едут на склоны Красной Поляны, а также на Домбай, Шерегеш и в Приэльбрусье.

«На первом месте в этом году горнолыжные туры. Лидирует курорт Красная Поляна — примерно 70% от общих продаж. Из горнолыжных программ также был интерес к Приэльбрусью и Домбаю, но в меньшей степени», — отметила директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами туроператора ICS Travel Group Валерия Романенкова.

Вторым по популярности форматом отдыха в предстоящие каникулы являются экскурсионные туры, и размах предпочтений туристов здесь большой: это и туры в Великий Утюг, которые пользуются большим спросом у семейных туристов, и поездки по Золотому кольцу, экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.

По оценкам туроператора, спрос на туры в Великий Устюг вырос почти в два раза. «Город становится «раскрученным брендом» благодаря интересно составленным программам и разнообразным развлекательным активностям для детей и взрослых», — отметили в пресс-службе туроператора TUI Россия.

По данным ICS Travel Group, 20% от общего числа продаж приходится на туры на празднование Нового года в Сочи. Из экскурсионных программ лидируют туры на новогодние даты в Казань, Калининград и Санкт-Петербург.

Пользуется популярностью у жителей России в период зимних каникул и отдых с лечением на курортах Краснодарского края, Ставрополья и Крыма. Также востребованы и подмосковные базы отдыха, санатории и пансионаты Центральной России.

По информации туроператоров, еще можно найти места в отелях в Приэльбрусье и Домбае, отправиться в поездку в Кавказские Минеральные Воды, Калининград, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, успеть забронировать места в отелях Казани и Санкт-Петербурга, санаториях Костромской, Ивановской и Тверской областей, поехать в туры по Золотому кольцу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма, в частности познавательный, экологический, сельский, оздоровительный, автотуризм и гастрономический.

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