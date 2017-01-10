Санкт-Петербург, 10 января, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет передан в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом ТАСС сообщил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

«Вопрос решен», — сказал градоначальник. При этом он заверил, что Исаакиевский собор в полном объеме сохранит за собой музейные функции, а доступ в собор будут иметь посетители любых конфессий.

«По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — отметил Полтавченко. «Как работал, так и будет работать», — добавил губернатор, имея в виду музей в Исаакиевском соборе.

После передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, его содержание будет осуществляться за счет Церкви.

Сейчас в здании работает одноименный музей, по согласованию с администрацией музея в храме регулярно проходят церковные службы. Как отмечают в руководстве ГМЗ «Исаакиевский собор», ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей.

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В 2015 году глава Санкт-Петербургской епархии РПЦ митрополит Варсонофий обращался к властям города с просьбой о передаче Исаакиевского собора, однако осенью 2015 года Смольный официально отказал в этой просьбе.

10 апреля 2016 года митрополит Варсонофий письменно попросил премьер-министра Дмитрия Медведева помочь с передачей церкви Исаакиевского собора, Спаса-на-Крови и здания Смольного монастыря.

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Исаакиевский собор, построенный в XIX веке, — одно из величайших купольных зданий Европы, уступающих по масштабу только соборам Св. апостола Петра в Риме, Св. апостола Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции. Высота Исаакиевского собора — 101,5 м, длина — 111,2 м, ширина — 97,6 м. Это второе по высоте, после Петропавловского собора, сооружение Санкт-Петербурга.