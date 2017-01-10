Краснодар, 10 января, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае выявлена первая в текущем году вспышка птичьего гриппа. Наличие высокопатогенного вируса зафиксировано на территории береговой зоны северной части Динского залива Запорожского сельского поселения Темрюкского района. Для борьбы с птичьим гриппом и предупреждения распространения заболевания в очаге и на прилегающей территории введен карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает 10 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

sхх Курица

В угрожаемой зоне, определенной в радиусе 5 километров от эпизоотического очага, оказались два поселка — Ильич и Батарейка Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

На этих территориях введены ограничительные меры на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок. Также согласно утвержденному плану, здесь будут проведены мероприятия по оздоровлению от заболевания гриппа птиц и профилактике заболевания людей гриппом.

Добавим, что вирус также поразил диких птиц на биологическом пруду № 1 ОАО «Водоканал Апшеронского района». Здесь также проводятся противоэпизоотические мероприятия.

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в наступившем году помимо Краснодарского края высокопатогенный грипп птиц был зарегистрирован среди дикой птицы в Воронежской области, в Воронежском зоопарке имени Попова в самом Воронеже.

Широкое по сравнению с предыдущими годами распространение гриппа птиц на территории России началось в 2016 году в связи с серьезным общемировым осложнением обстановки по этому заболеванию.

Подробнее: В Шанхае зарегистрирован новый случай заражения вирусом H7N9

Птичий грипп в КНР: угроза вируса для рынка мяса птицы ликвидирована

В результате мониторинга был выделен вирус гриппа от диких птиц на озере Убсу-Нур в Тыве на границе с Монголией. Среди домашней птицы в 2016 году вспышки гриппа были зарегистрированы в Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях. Кроме того, в Астраханской и Ростовской областях зарегистрировано заболевание птицы, содержавшейся на крупных птицеводческих комплексах — птицефабрике «Харабалинская» в городе Харабали Астраханской области и на двух участках выращивания компании «Евродон» в Октябрьском районе Ростовской области.

В прошлом году в Краснодарском крае очаг гриппа птиц был выявлен в крестьянско-фермерском хозяйстве Вороной Крымского района, где произошел падеж гусей.