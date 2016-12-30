Птичий грипп в КНР: угроза вируса для рынка мяса птицы ликвидирована

Ситуация с птичьим гриппом в Южной Корее и Японии остается напряженной

Пекин, , 13:15 — REGNUM Последствия недавних вспышек птичьего гриппа были ликвидированы «своевременно и эффективно», ситуация под контролем, заявили представители министерства сельского хозяйства КНР, сообщает 30 декабря Reuters.

Вспышки птичьего гриппа были ликвидированы, распространение вируса удалось предотвратить, ситуация на рынке мяса птицы стабильна, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства КНР.

Напомним, ситуация с птичьим гриппом в Южной Корее и Японии остается напряженной. В текущем году в Японии из-за высоковирулентного штамма вируса птичьего гриппа забили уже около 1 млн. кур и уток.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что в Южной Корее забито более 12% от общего поголовья в размере 84 млн 700 тыс. птиц.

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