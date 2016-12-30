В Шанхае зарегистрирован новый случай заражения вирусом H7N9

Ранее в этом месяце в Шанхае был диагностирован один случай заражения вирусом H7N9

Пекин, , 09:05 — REGNUM Новый случай заражения вирусом H7N9 зарегистрирован в Шанхае, сообщает 30 декабря Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Синьхуа.

Человек, у которого был диагностирован вирус птичьего гриппа, проходит лечение в больнице.

Напомним, Шанхай является крупнейшим городом Китая с населением более 24 миллионов жителей. Ранее в этом месяце в Шанхае был диагностирован один случай заражения вирусом H7N9.

Вирус H7N9 является одним из штаммов птичьего гриппа. Первое заражение человека вирусом H7N9 было зафиксировано в 2013 году. С сентября 2015 года по февраль 2016 в Китае было зафиксировано 44 случая заражения вирусом Н7N9, жертвами которого стали 10 человек.

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