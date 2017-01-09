Ростов-на-Дону, 9 января, 2017, 11:06 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov Игроки «Ростова» на тренировке

Игроки футбольного клуба «Ростов» на прошлой неделе начали первый зимний двухнедельный сбор в Абу-Даби. В ОАЭ желто-синие проведут два матча с клубами из Саудовской Аравии и Китая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 9 января.

Так, 13 января игроки донской дружины встретятся с «Аль Хиляль» из Эр-Рияда, а 19 января — с «Хэнань Цзянье» из Чжэнчжоу.

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Напомним, первую часть российского чемпионата футболисты «Ростова» завершили на седьмой строчке в турнирной таблице, заработав 25 очков. Кроме того, желто-синие готовятся к первому матчу в рамках 1/16 плей-офф Лиги Европы. На ростовском стадионе «Олимп-2» 16 февраля они примут «Спарту» из Праги. Ответная встреча состоится на выезде 23 февраля.