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«В 2016 году «Ростов» поднял планку, вышел на новый уровень»

Спорт
Игроки донской команды подводят итоги уходящего года
ФК «Ростов»
Иллюстрация: Fc-rpstov.ru
ФК «Ростов»

Ростов-на-Дону, 29 Декабря 2016, 12:54 — REGNUM  

Игроки футбольного клуба «Ростов» обещают не подвести своих болельщиков в наступающем году и продолжать радовать их новыми победами. Желто-синие благодарят преданных поклонников за поддержку, благодаря которой 2016 год стал для них самым успешным в истории, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

«Произошло очень много футбольных событий, например, мы вышли в Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы. Болельщики ездили за командой в Мюнхен, Амстердам и другие города Европы. Мы чувствовали, что они всегда рядом. Если говорить о саморазвитии, то, мне кажется, случился огромный скачок. Надеюсь, что 2017-й год будет еще лучше», — отметил нападающий Дмитрий Полоз.

Что касается одного из самых запоминающихся новогодних сюрпризов, то отец форвада «Ростова» подарил сыну футболку Майкла Оуэна, который в то время играл за «Ливерпуль».

"2016 год запомнился, конечно же, выступлением в Лиге чемпионов и нашей победой на «Баварией». Это был хороший год. Мы заняли второе место, а ведь могли финишировать и первыми. Подняли планку, вышли на новый уровень», — отметил голкипер жёлто-синих Сослан Джанаев.

Как сообщало ИА REGNUM, сенсационная победа «Ростова» над мюнхенской «Баварией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стала одним из главных событий 2016 года для жителей Ростовской области. На своём поле ростовская дружина обыграла один из самых лучших клубов Европы и мира со счётом 3:2. Стоит отметить, что результат получился успешным во многом благодаря работе вице-президента «Ростова», тренера команды Курбана Бердыева. Он признан лучшим тренером года в РФПЛ по версии читателей сайта «Чемпионат».

Ранее по теме: «После победы «Ростова» над «Баварией» румынские медиа сошли с ума»

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