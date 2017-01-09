Москва, 9 января, 2017, 10:42 — ИА Регнум. По итогам декабрьской инспекции российских специалистов Россия и Египет перед завершением процедур по возобновлению авиасообщения обменяются в январе двухсторонними визитами экспертов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Votpusk.ru Аэропорт в Каире

По информации египетских СМИ, восстановление полетов между странами ожидается в ближайшие месяцы, после завершения установки в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха биометрической системы доступа сотрудников, которая будет отслеживать их вход и выход, а также перемещения внутри аэропортов.

В настоящее время данная система уже монтируется в столичном аэропорту. Завершение этого процесса ожидается до 28 января. Как ожидается, биометрические сканеры также будут установлены и в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. В воздушных гаванях, куда предположительно будут прибывать российские туристы, установят в совокупности 35 таких биометрических сканеров.

В общей сложности Египет потратил на усиление мер безопасности в своих аэропортах 42 млн долларов.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как злоумышленники взорвали воздушное судно с российскими туристами, вылетевшее из египетского курорта Шарм-эль-Шейх. В результате теракта погибли 224 человека. После этой трагедии авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено. Власти РФ требовали от Каира гарантий безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.

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