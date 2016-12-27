Авиарейсы в Египет могут возобновиться в январе 2017 года – Минтранс РФ

Это будет зависеть от решения властей России на основании заключений экспертной группы

Москва, , 16:32 — REGNUM Регулярное авиасообщение между Россией и Египтом может быть открыто в январе 2017 года, но решение будет принимать российское руководство. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

«Для открытия регулярного сообщения с Каиром это весьма вероятный срок, но решение будет принимать руководство страны на основании представленных материалов и заключений экспертной группы», — отметил Соколов.

«Спешить с анонсированием этого решения пока не будем, но работа идет и достаточно активно», — сказал министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как злоумышленники взорвали воздушное судно с российскими туристами, вылетевшее из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. В результате теракта погибли 224 человека. После этой трагедии авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено. Власти РФ требовали от Каира гарантий безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.

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