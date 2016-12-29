Состоялся разговор между министрами иностранных дел России и Египта
Министры договорились о продолжении переговоров по всем важным вопросам, касающимся регионов Ближнего Востока и Северной Африки
Каир, 29 Декабря 2016, 19:56 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шкури согласились продолжить переговоры по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки, заявил российский министр иностранных дел, сообщает 29 декабря Reuters.
В телефонном разговоре, Лавров проинформировал Шкури о соглашении по прекращению огня в Сирии и началу политического урегулирования кризиса.
Ранее министр иностранных дел России сообщал, что возможно привлечение к решению сирийского вопроса таких важных региональных игроков как Египет, также Лавров выразил надежду, что после вступления в должность Дональда Трампа, США также присоединяться к процессу.
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