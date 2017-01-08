Вашингтон, 8 января, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Администрация избранного президента США Дональда Трампа из-за «кибератак» может «принять меры» в отношении Российской Федерации (РФ). Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

Blue Coat Photos Кибератака

По его словам, новые власти США могут «принять меры» против Москвы, несмотря на то, что в публичных заявлениях Трамп подчеркивает намерение улучшать отношения с РФ.

Напомним, администрация США Барака Обамы настойчиво утверждает, что спецслужбы РФ методом кибератак воздействовали на ход президентских выборов в США. При этом ни одного сколь-нибудь внятного доказательства этих обвинений так и не было представлено.

7 января избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что хорошие отношения между Вашингтоном и Москвой — это неплохо.

«Хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо, — написал избранный глава Белого дома. — Только «глупые» люди или дураки могут думать, что это плохо».

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