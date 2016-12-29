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ФСБ и ГРУ удостоились прощальных санкций Барака Обамы

Политика
Уходящая администрация Белого дома преподносит это как ответ на «кибератаки русских хакеров»

Вашингтон, 29 Декабря 2016, 23:29 — REGNUM  Президент США Барак Обама ввел новые санкции против российских юридичеких и физических лиц, обвинив их в причастности к кибератакам на американскую избирательную систему, сообщает Министерство финансов США.

Прощальных санкций Обамы удостоились Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России, петербургский «Специальный технологический центр», московские НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити».

В санкционный список физических лиц включены глава ГРУ Игорь Коробов и высокопоставленные сотрудники Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. В этом же списке числится Алексей Белан, разыскиваемый ФБР по подозрению в причастности к хакерству.

Напомним, действующая администрация США настойчиво утверждает, что российские спецслужбы методом кибератак воздействовали на ход президентских выборов в США. При этом ни одного сколь-нибудь внятного доказательства этих обвинений так и не было представлено.

Стоит отметить, что ранее в СМИ США были отмечены многочисленные «случайные» утечки информации о неких «ответных мерах» на «кибератаки русских хакеров», вроде диверсий против компьютерных систем России или расширения антироссийских санкций.

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