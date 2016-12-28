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Сенатор США Линдси Грэм, считает, что Россия зашла слишком далеко

Политика
В столице Латвии, американский сенатор вновь вернулся к теме хакерских атак на США
Шарманщик Шарманщик

Вашингтон, 28 Декабря 2016, 19:28 — REGNUM  Сенатор США заявил, что Россия должна понять, что она зашла слишком далеко, в своих кибер атаках, сообщает 28 декабря Reuters.

«Сейчас настало время для России понять, что достаточно значит достаточно», — заявил сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдст Грэм, в латвийской столице.

Ранее в этом месяце сенаторы от обеих партий, включая Грэма, призвали создать специальную двухпартийную комиссию по расследованию кибер атак против США со стороны иностранных государств. При этом делался акцент, что именно Россия участвовала в этих атаках и что она повлияла на результат президентских выборов в США. Российская сторона отвергает данные обвинения.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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