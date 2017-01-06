Краснодар, 6 января, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Развивать туристические услуги в Краснодарском крае, в частности, в Сочи необходимо не только в высокий сезон. Об этом по итогам совещания, которое накануне в Олимпийской столице провел председатель правительства Дмитрий Медведев, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщил ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 6 января.

Admkrai.krasnodar.ru Отдых на курорте

«Сегодня мы говорим о том, что отдых в Сочи доступен только для тех, кто имеет высокий уровень финансовой обеспеченности. Это основная проблема, которая вызывает нарекания и у жителей, и гостей Сочи», — подчеркнул руководитель Кубани.

Как отметил глава региона, сейчас нужно работать над тем, чтобы отдых в олимпийской столице стал доступным всем жителям страны. При этом особое значение имеет позиция представителей турсферы. Бизнесу губернатор посоветовал быть более гибким.

«Заработать можно даже в межсезонье, сделав туры дешевле и доступнее», — считает глава Кубани.

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Правительство может рассмотреть вопрос о системной поддержке туроператоров

Как было озвучено на совещании по вопросам использования туристических олимпийских объектов Сочи, доходы, которые поступали в бюджет Краснодарского края с доолимпийского периода — с 2006 года — по настоящее время, увеличились в 3,5 раза. В настоящее время Сочи стал круглогодичным курортом мирового уровня, а также центром подготовки профессиональных спортсменов.

По словам председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, ситуация в гостиничном бизнесе изменилась в лучшую сторону. Перед Зимними играми было построено 42 отеля, реконструировано 28 средств размещения. Номерной фонд Сочи в данный момент рассчитан на 200 тысяч мест. Загруженность отелей в высокий сезон достигает 100%. Между тем, подчеркнул премьер-министр, существует необходимость дальнейшего развития курорта. По словам главы правительства, важно разрабатывать проекты соединения горнолыжных трасс, а также введения единого ски-пасса.

«Есть предложения от собственников отелей по увеличению количества пригородных поездов «Ласточка» в зимний период, по инженерному укреплению береговой линии в районе Имеретинской низменности», — добавил Дмитрий Медведев.

Кроме того, для повышения посещаемости курорта в период межсезонья необходимо рассмотреть вопрос системной поддержки туроператоров, которые занимаются привлечением отдыхающих в межсезонье. Кроме того, при дальнейшем развитии Сочи необходимо уделять внимание и другим прибрежным территориям Кубани, добавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание по вопросам использования объектов «олимпийского наследия» Сочи 5 января в городе-курорте провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В нем также приняли участие главы министерств культуры, спорта, природных ресурсов и экологии, финансов.

Перед совещанием председатель правительства РФ в сопровождении губернатора Кубани посетил основные всесезонные горные курорты Красной Поляны — «Роза Хутор» и «Горки Город». Высокопоставленный гость осмотрел крытый ледовый каток, построенный при комплексе «Роза Хутор». Спортивный объект размером 30 на 60 метров вмещает порядка 450 зрителей. Кататься на льду одновременно могут почти 300 человек. Кроме того, на базе катка работает школа фигурного катания Ильи Авербуха.