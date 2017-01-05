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Планы по использованию олимпийских объектов в Сочи реализованы — Медведев

Экономика
Олимпийская инфраструктура в Сочи будет работать на развитие региона

Сочи, Краснодарский край, 5 Января 2017, 17:27 — REGNUM  Загрузка олимпийских объектов в Сочи является достаточно высокой, гостиничный бизнес города-курорта развивается неплохо. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 января, об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам использования олимпийских объектов в Сочи.

«По сути, эти планы реализованы, все спортивные олимпийские объекты горного и прибрежного кластеров используются практически круглый год», — отметил он.

Медведев пояснил, что Сочи является местом тренировок для различных команд, там проходят крупные спортивные соревнования, фестивали, концерты и форумы. «Так что с нагрузкой и загрузкой этих объектов все пока выглядит неплохо», — подчеркнул Медведев.

В ходе подготовки к зимним Олимпийским Играм 2014 года было запланировано, что вся построенная современная инфраструктура в Сочи после Олимпиады будет работать на развитие региона, напомнил глава правительства.

Медведев отметил динамичное развитие гостиничного бизнеса в Сочи: по его словам, ему сообщают о том, что сейчас отели заполнены на 98 — 99%, а то и на все 100%.

Ранее 5 января Дмитрий Медведев посетил объекты, построенные в Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года.

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