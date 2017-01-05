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Правительство может рассмотреть вопрос о системной поддержке туроператоров

Общество
Отечественных туроператоров необходимо поддержать в межсезонье, считают в Министерстве культуры

Москва, 5 Января 2017, 18:09 — REGNUM  Глава правительства России Дмитрий Медведев считает возможным возвратиться к обсуждению вопроса о системной поддержке отечественных туроператоров, обеспечивающих потоки туристов в межсезонье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 января, об этом он заявил в ходе совещания по вопросам использования олимпийских объектов в Сочи.

В свою очередь глава министерства культуры Владимир Мединский отметил, что загрузка отелей в Сочи неравномерна, поскольку она слишком высокая в летний сезон, в пик зимнего сезона, а в межсезонье нагрузка снижается. «С учетом того, что сейчас на рынок туристических услуг снова возвращается Турция, и делает свои предложения максимально привлекательными, дают большие скидки для туристических посредников — туроператоров, обеспечивают раннее бронирование туров, все это ведет к тому, что туроператоры, а они же возвращают часть денег туроператорам за каждого туриста из России, и суммы эти очень существенные», — рассказал он, предложив главе правительства рассмотреть вопрос о системной поддержке туроператоров, которые обеспечивают туристические потоки в межсезонье.

Медведев пообещал продолжить разговор о поддержке российских туроператоров."Вы хорошо об этом рассказываете, давайте мы так сделаем, чтобы было понятно, кто с какой стороны заходит, вы все вместе ко мне зайдите в кабинет, когда домой вернемся в Москву. Я имеют в виду Минфин, Минэк и соответственно министерство культуры, посидим, на эту тему поговорим», — сказал глава правительства.

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