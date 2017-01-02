Вашингтон, 2 января, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, победивший 8 ноября 2016 г. на президентских выборах в США, пока не получил от разведывательных служб США убедительных доказательств причастности Российской Федерации (РФ) к хакерским атакам на системы американских политических организаций. Об этом, как передает RT, заявил представитель переходной команды республиканца Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что они (власти РФ) действительно оказали таким образом влияние на ход выборов (в США)», — сказал он.

При этом Спайсер добавил, что Трамп каждый день выслушивает на брифингах отчеты членов разведсообщества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 г. глава Белого дома Барак Обама из-за «действий российских хакеров» ввел новые санкции против Москвы, а также выслал 35 дипломатов РФ и членов их семей.

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