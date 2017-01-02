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Демократы США: конгресс не позволит Трампу снять с России санкции

Политика
Ранее представитель избранного президента усомнился в оправданности санкций против России

Вашингтон, 2 Января 2017, 01:24 — REGNUM  Демократы не позволят новому президенту США снять санкции с России. Так, член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил, что если Трамп решит отменить антироссийские санкции, то конгресс США попытается этому помешать. Соответствующее заявление Шифф сделал в эфире телепередачи «Эта неделя с Джорджем Стефанопулосом» на канале ABC.

Член палаты представителей от демократов признался, что его партия в конгрессе не считает, что уже принятых мер достаточно для того, чтобы сдерживать Россию. В случае же, если новый американский лидер будет делать что-то для отменены санкций против РФ, то на усиление режима санкций будет настаивать конгресс.

Причем, по словам Шиффа, против снятия ограничительных мер будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, среди которых будет и сенатор Джон Маккейн.

Ранее ИА REGNUM писало, что Шон Спайсер, представитель команды Дональда Трампа, высказал свое мнение по поводу решения уходящего президента Барака Обамы выслать из страны российских дипломатов, причиной чему послужило якобы спланированное вмешательство «российских хакеров» во время президентских выборов в США. Спайсер задался вопросом, необходима ли была подобная реакция.

Представитель администрации Трампа напомнил, что в 2015 году, когда Вашингтон подозревал Пекин в хакерских атаках, Обама не предпринял в отношении Китая подобных мер. Тогда в руки КНР попали миллионы документов, в том числе о людях в правительстве, но «ничего подобного предпринято не было».

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель Трампа усомнился в оправданности санкций против РФ

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