Представитель Трампа усомнился в оправданности санкций против РФ

29 декабря 2016 г. глава Белого дома Барак Обама из-за «действий хакеров» ввел новые санкции против РФ

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Представитель команды победившего на выборах в США Дональда Трампа Шон Спайсер прокомментировал решение действующего главы Белого дома Барака Обамы выслать из страны дипломатов РФ за якобы имевшее место вмешательство «российских хакеров» в выборы президента США.

«Один из вопросов, которые мы себе задаём: необходима ли была подобная реакция? (высылка дипломатов РФ из США), — цитирует Спайсера RT. — Неужели такой ответ соразмерен предпринятым действиям?».

Он напомнил, что в 2015 г. Вашингтон подозревал Пекин в масштабных хакерских атаках, однако администрация Барака Обамы не предприняла «достаточных ответных мер» в отношении Китая.

«Китай завладел миллионами документов, секретными данными, касающимися таких людей, как я, которые когда-либо работали в правительстве, — говорит представитель штаба избранного президента. — Ничего подобного предпринято не было».

Спайсер подчеркнул, что избранный глава Белого дома после встречи с представителями американской разведки сделает вывод о том, действительно ли «ответ» администрации Обамы был пропорционален предпринятым действиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 г. глава Белого дома Барак Обама из-за «действий хакеров» ввел новые санкции против РФ, а также выслал 35 дипломатов РФ и членов их семей.

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