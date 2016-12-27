Москва, 27 декабря, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Сегодня, 27 декабря, в ходе поисково-спасательной операции в районе крушения самолета Ту-154 продолжается наращивание группировки сил поисковой операции, в которой сейчас задействованы: противодиверсионный катер «Суворовец», опытовое судно «Селигер», катамаран «Борей», спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» и рейдовые водолазные катера, сообщили в Минобороны РФ.

Ту-154

Приступили к посменной работе в районе поиска четыре обитаемых глубоководных аппарата.

Два глубоководных обитаемых аппарата Русского географического общества спущены на воду и сейчас буксируются в основной район поиска. Их главная задача — детальная разведка участка дна размером 1 на 3 км по направлению предполагаемого разброса обломков.

Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря, утром в районе крушения самолета Ту-154 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец. Он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы.

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Напомним, трагическая гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер». В самолёте, летевшем в Сирию, находились 92 человека — артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Причины ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.