«Чёрный ящик» Ту-154 доставят в Люберцы для расшифровки

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Сегодня, 27 декабря, утром в районе крушения самолета Ту-154 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец. В ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой, сообщили в Минобороны РФ.

Также ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета. Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, трагическая гибель пассажиров и экипажа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолёт упал в Чёрное море через несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер» (Сочи), где производилась его дозаправка. Воздушное судно направлялось на базу Минобороны Хмеймим в Сирии.