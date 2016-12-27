В районе крушения Ту-154 обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших

Москва, , 09:56 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, в ходе поисково-спасательной операции в районе крушения самолета Ту-154 водолазами со спасательного судна «Эпрон» обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего, сообщили в Минобороны РФ.

Все тела и останки погибших самолетами военно-транспортной авиации доставляются в Москву для проведения опознания родственниками.

Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154. Один пассажир опознан родственниками.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря, утром в районе крушения самолета Ту-154 на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец. Он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы.