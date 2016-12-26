Волгоград, 26 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В Сирию вместе с участниками Ансамбля песни и пляски имени Александрова на борту Ту-154, разбившегося в акватории Черного моря близ Сочи, направлялся и молодой артист из Волгограда. Сын артистов волгоградского ансамбля «Казачий курень» Виктора и Галины Шаховых Иван Шахов с 2007 по 2010 год работал в ансамбле «Казачья воля», после ушел в армию и поступил в ансамбль имени Александрова.

Mil.ru Ту-154

Администрация, артисты, все сотрудники «Ансамбля Российского Казачества» выразили искреннее соболезнование коллегам, артистам балета Виктору Шахову и Галине Шаховой в связи с трагической гибелью их сына.

«Мы глубоко потрясены печальной новостью крушения самолёта Минобороны Ту-154, которым летели в Сирию артисты ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, а также представители СМИ. Среди артистов знаменитого ансамбля находился Иван Шахов — сын наших сотрудников. Сопереживаем тяжёлой потере и разделяем боль утраты всех погибших», — говорится в сообщении на сайте ансамбля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Родители молодого артиста намерены поехать в Сочи.

Коллеги и друзья 24-летнего Ивана Шахова говорят о нем как о профессионале, любящем сыне, брате и муже. У этого жизнерадостного, общительного, неунывающего человека было много друзей. Он всегда стремился к лучшему, шел к своей цели, пишет «Блокнот — Волгоград».

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Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся Ту-154

Добавим, что глубокие соболезнования родственникам погибших из Волгоградской области, находившихся на борту разбившегося самолета ТУ-154 Министерства обороны России, выразил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

На борту злополучного ТУ-154 находился еще один уроженец Волгоградской области Евгений Булочников. По словам подруги Евгения Елены Г., юноша был человеком необъятного и искреннего таланта. Именно он стал голосом первого гимна «Бессмертного полка», пишет «Волга-Медиа».

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря. Вскоре после вылета из аэропорта Адлера воздушное судно пропало с экранов радаров. На борту находилось 92 человека — 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов трех телеканалов, военнослужащие и восемь человек экипажа. Они летели на авиабазу Хмеймим в Сирию поздравлять с Новым годом российскую авиагруппу.