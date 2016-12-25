Последняя неделя года начнется с траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Москва, , 14:22 — REGNUM 26 декабря в России будут вспоминать погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ. Завтрашний день объявлен общенациональным днем траура. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

Также по теме: Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека

СМИ: При крушении Ту-154 никто не выжил

Добавим, что уже сегодня в связи с трагедией в Сочи центральные российские телеканалы сняли с эфира развлекательные программы, запланированные на 25 декабря. Так, «Первый канал» не будет показывать передачу «Точь-в-точь», «Что? Где? Когда?» и все предновогодние промо-ролики и межпрограммные заставки, передает ТАСС. Также изменения в сетку вещания внесли «России 1», НТВ и РЕН ТВ. Все юмористические и развлекательные передачи отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, связь самолетом Минобороны РФ была потеряна сегодня, 25 декабря, практически сразу после взлета воздушного судна из аэропорта «Адлер». Отметка самолета с радаров исчезла в 5:25 мск. Как заявил на брифинге в 12:30 официальный представитель Минобороны РФ, по уточненным данным, на борту находилось 8 членов экипажа и 85 пассажиров. Это военнослужащие Вооруженных Сил, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ. Однако уже на 13:00 на сайте вновь фигурировала информация о 84 погибших пассажирах и восьми членах экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с экранов радаров