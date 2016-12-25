«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»

Москва, , 15:36 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выразил соболезнования погибшим в результате крушения Ту-154, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря. «Это страшная трагедия для всей нашей страны! Вместе с членами экипажа разбились журналисты, люди, которые наравне с военными мужественно отправлялись в горячие точки и вели войну против террористов силой слова», — отметил депутат Госдумы.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким членов экипажа и пассажиров самолета ТУ-154. Они погибли как герои, поскольку отправлялись с миссией добра в истерзанный бомбежками Алеппо», — сказал парламентарий.

Выступить перед военными Алеппо вылетел Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова во главе с художественным руководителем дирижером, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым.

«Я много раз бывал на концертах этого выдающегося ансамбля, лично знал Валерия Халилова — виртуозного дирижера нашего времени. Никто не мог представить, что поездка в Алеппо станет для них последней гастролью, которая так и не состоялась, и вместо афиш выступлений, их имена будут стоять в списке погибших», — отметил Миронов.

До последнего никто не мог поверить, но это все же подтвердилось, на роковом рейсе летела Елизавета Глинка, известная всем как Доктор Лиза. «Человек, чье имя было, и навсегда останется в народной памяти синонимом доброты и милосердия. Мой близкий друг и единомышленник, она помогала детям и взрослым, не боялась лично бывать в опасных точках, была не только человеком с удивительными душевными качествами, но и высококлассным специалистом. Без нее осиротели не только её близкие, но и сотни, тысячи тех, кому она спасла жизни», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, связь самолетом Минобороны РФ была потеряна сегодня, 25 декабря, практически сразу после взлета воздушного судна из аэропорта «Адлер». Отметка самолета с радаров исчезла в 5:25 мск. По уточненным данным, на борту находилось 93 человека. Это военнослужащие вооруженных сил, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом артисты ансамбля им. Александрова и представители российских СМИ.