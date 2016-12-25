Москва, 25 декабря, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал указ об объявлении траура на всей территории страны в связи с крушением самолета Ту-154 в Краснодарском крае, на борту которого находились 92 человека. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Pixabay.com Траурные свечи

«В результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря в районе г. Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы, — говорится в сообщении. — Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю… Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, пропал с радаров после вылета из Сочи в 5:25 мск. На борту воздушного судна, направлявшегося в Сирию на авиабазу Хмеймим, находились 92 человека.

Чуть позже фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены в море на глубине 50−70 метров.

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