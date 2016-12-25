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Поиск погибших при крушении Ту-154 будут вести круглосуточно

Происшествия
Всего в поисково-спасательной операции участвуют 3 тыс. человек
Спасатели МЧС
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Спасатели МЧС

Краснодар, 25 Декабря 2016, 15:42 — REGNUM  Район поиска, в котором ведется спасательно-поисковая операция после крушения самолета Минобороны Ту-154, превышает 10 километров. Район разбит на секторы и распределен между задействованными силами. Об этом на брифинге журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Игорь Конашенков, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

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Названы возможные причины крушения Ту-154

Вести поиски планируется в круглосуточном режиме. Уже оборудованы прожекторные установки и спецтехника для подсветки береговой линии в темное время суток.

«В настоящее время в поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, четыре вертолета, беспилотный летательный аппарат и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием», — добавил представитель военного ведомства.

Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более 3 тыс. человек. На аэродроме «Адлер» дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи, выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения на фондах санаторно-курортных учреждений города.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент уже найдены тела десяти погибших при крушении Ту-154.

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