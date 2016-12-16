Магас, 16 декабря, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Проблемы неплатежей за ЖКХ в Ингушетии снова стали предметом разговора между главой республики и предствителями газо‑ и энергоснабжающих компаний. В совещании по проблемам энергетического комплекса участвовал также заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Владимир Кузнецов и генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Зайцев.

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По словам Кузнецова, ситуация с неплатежами и потерями на Северном Кавказе сложилась критическая: на регион приходится больше 50% всей задолженности в стране. По его мнению, настало время мобилизовать усилия всех служб и ведомств, чтобы справиться с этой проблемой.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евруров поставил задачу перед должниками-бюджетниками предельно четко: «чтобы до 18 часов платежи ушли». Среди наиболее крупных должников в регионе четыре водоканала, задолженность которых составляет более 1,036 млрд рублей. Три предприятия признаны банкротами, однако взыскать долги с них не удалось из-за того, что имущество у водоканалов отсутствует.

Глава электросетевой компании Юрий Зайцев, отметив, что хотя в оплате населения и наметилась тенденция к улучшению по сравнению с прошлым годом, но вместе с тем платежная дисциплина в Ингушетии все еще остается крайне низкой. Так, население оплатило лишь третью часть потребленной в 2016 году электроэнергии. Общая задолженность жителей республики составляла на 1 сентября 2016 года более 377 млн рублей.

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О высокой задолженности населения говорил и директор АО «Газпром газораспределение Назрань» Михаил Селехов на встрече с главой региона, состоявшей сегодня, 16 декабря. По итогам встречи Евкуров порекомендовал газовикам для повышения платежной дисциплины работать в тесном взаимодействии с руководителями муниципальных образований.

Уровень расчетов и оплаты за газ всех населенных пунктов республики, а также пути выхода из создавшейся ситуации, по словам главы региона, будут представлены на ближайшем расширенном совещании в правительстве.

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Газовый долг субъектов Северного Кавказа превысил 55 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году долг Ингушетии за газ превысил 4,6 млрд рублей. Прирост задолженности республики перед газовиками за 2016 год составил 10,2%. Своевременно оплачивают счета за свет и газ немногим более 50% населения.

Жизнь взаймы: В Ингушетии платят за газ и свет лишь 56% населения