Минск, 8 декабря, 2016, 01:14 — ИА Регнум.



Roy Luck Поезд с нефтью

В январе-октябре Белоруссия сократила экспорт нефтепродуктов на 15% по сравнению с таким же периодом 2015 года — до 11,6 млн тонн на сумму $3,5 млрд долларов, что на 38% меньше прошлогоднего показателя. Об этом 7 декабря проинформировало информагентство БелаПАН со ссылкой на данные официальной статистики.

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии за 10 месяцев в физическом выражении вырос в Польшу в 5,1 раза, в Нидерланды — в 2,2 раза, на Украину — почти в 1,5 раза, а в Россию — сократился в три раза по сравнению с таким же прошлогодним периодом до почти 259 тыс тонн.

«Сокращение поставок нефтепродуктов в РФ белорусские чиновники объясняли тем, что такой экспорт невыгоден для Белоруссии по ценовым соображениям. В свою очередь Россия, ссылаясь на невыполнение Белоруссией обязательств по поставкам нефтепродуктов и задолженность за газ, резко сократила во второй половине этого года поставки нефти на Мозырский и Новополоцкий НПЗ», — напомнило издание.

По итогам III квартала 2016 года Россия поставила в Белоруссию 3,5 млн тонн нефти против 5,8 млн тонн в I квартале и 5,7 млн — во II квартале. Несмотря на заявления представителей Совмина Белоруссии о готовности погасить задолженность за российский газ в ответ на восстановление поставок российской нефти в прежних объёмах «нефтегазовый спор» между Москвой и Минском не урегулирован и Россия продолжает поставлять нефть на белорусские НПЗ в ограниченном объёме. В этом издание усмотрело причину сокращения экспорта нефтепродуктов по сравнению с 2015 годом.

Со ссылкой на экспертов оно отметило, что сокращение поставок российской нефти оказывает прямое влияние на показатели белорусской экономики. По итогам 2016 года МВФ ожидает падение ВВП Белоруссии на 3%, а Минэкономики Белоруссии прогнозирует снижение ВВП на 2,5—3% и объясняет это сокращением объема переработки нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков 6 декабря заявил, что доля стран ЕАЭС, включая Россию, в общем объеме белорусского экспорта увеличилась с 39% до 46%, а доля стран Евросоюза снизилась. Он отметил: «При этом снижение поставок в Европу произошло в основном за счет сокращения стоимостных объемов экспорта нефтепродуктов».

Напомним, за январь-сентябрь товарооборот Белоруссии с Россией упал на 3,9%. По итогам 2015 года товарооборот Белоруссии с Россией рухнул на 26,3% до $27,5333 млрд: белорусский экспорт сократился почти на треть — до $10,3891 млрд (-31,6%), импорт — до $17,1442 млрд (-22,7%). Важнейшей статьёй белорусского импорта из России является сырая нефть, которая поставляется по «интеграционным» ценам в объёмах кратно превышающих внутренние потребности республики и перерабатывается на двух НПЗ (вопрос о строительстве третьего решается). Нефтепродукты экспортируются, преимущественно, в Евросоюз, являясь главным источником инвалютных поступлений.

Добываемую на своей территории нефть Белоруссия традиционно экспортирует в сыром виде в Германию. В 2016 году возобновились поставки в Белоруссию нефти из Азербайджана, ведутся переговоры с другими потенциальными поставщиками. Перерабатывать нефть на белорусских НПЗ выразили желание новые власти Украины. Прорабатывается вопрос замещения российских поставок газа.

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