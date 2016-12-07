Новосибирск, 7 декабря, 2016, 05:50 — ИА Регнум. «Электоральное недовольство в Новосибирской области очень высокое по отношению ко всем кроме президента. Это позволяет руководству области сохранять некую устойчивость по принципу «а вы ещё хуже». Однако в среде активной общественности недовольство губернатором Владимиром Городецким, а точнее — рядом решений, принятых его правительством, крайне высоко, и может вылиться в те или иные формы протеста. Речь идет в первую очередь о таких проектах, как концессионные соглашения по строительству четвертого моста и по строительству мусоросортирующих заводов. Также сейчас остро обсуждается тема повышения тарифов на 15%. Полагаю, что в случае реальных конкурентных выборов шансы Городецкого на избрание не очень высоки, но пока ему удается сохранять относительную стабильность», — сказал ИА REGNUM политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур, комментируя новость о возможном попадании Новосибирской области в ранжированный список регионов, где необходимо менять губернаторов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий

Исполняющий обязанности декана факультета государственного сектора НГУЭУ Андрей Макарцев считает, что Новосибирская область в списке регионов, подготовленном администрацией президента РФ, скорее всего не будет входить в группу субъектов, в отношении которых возможно рассмотрение вопроса о смене высшего должностного лица.

«По формальным социально-экономическим показателем нашу область нельзя отнести к кризисным. У нас не существует острого электорального недовольства главой региона, нет явных признаков ухудшающей экономической ситуации. Боле того, я подозреваю, что этот список не является окончательным, и будет в 2017 году уточняться. Это только первая попытка обновленного состава администрации президента РФ, нового руководителя её политического блока составить «карту» эффективности российских регионов, их глав», — отметил ИА REGNUM Макарцев, подчеркнув, что необходимость уточнения ситуации в дальнейшем определяется еще и возможностью обострения в регионах социально-политической обстановки в связи с перераспределением на федеральный уровень части налоговых доходов.

«Смогут ли главы субъектов, в том числе и Новосибирской области, минимизировать последствия этого решения? На сохранение в Новосибирской области действующего состава органов публичной власти влияет и установившийся в регионе баланс сил, основанный на существовании нескольких центров принятий социально-политических решений. Они, с одной стороны, сдерживают друг друга, вступают между собой в конфликт, что приводит к периодам временной активизации отдельных социально-политических групп, и позволяет отнести область к регионам со слабой социально-политической устойчивостью. Но, с другой стороны, именно это приводит к распределению ответственности за принятие решений между различными ветвями и уровнями власти, тем самым снимая её с областных исполнительных органов», — говорит Андрей Макарцев.

Декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов также подчеркивает, что при анализе ситуации необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что изменилось руководство администрации президента, а также и то, что Россия вступает в новый электоральный цикл, связанный с выборами президента.

«Именно это в условиях затянувшегося экономического кризиса заставляет новую администрацию с усилившимся влиянием технократов усилить контроль за происходящим в регионах. По всей вероятность Новосибирская область и её губернатор окажутся в составляемом рейтинге регионов где-то в числе середнячков. С одной стороны, наша область не является провальной с точки зрения электоральной статистики, с другой — Новосибирская область в последние годы была источником нескольких громких скандалов. Делать какие-либо прогнозы пока рано, поскольку будущее губернатора будет зависеть не столько от него, сколько от тех приоритетов, которые будут определять деятельность новой администрации президента. А они пока не вполне ясны», — сказал ИА REGNUM Козлов.

В региональное правительство нынешний губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий пришел в январе 2014 года, когда за два месяца до истечения своих полномочий он заявил об уходе с поста мэра города Новосибирска (которым он руководил почти 14 лет). В этот же день, 9 января 2014 года, он был назначен на должность заместителя губернатора области, где ему предстояло курировать вопросы создания новосибирской агломерации. 18 марта 2014 года в связи с досрочной отставкой губернатора Василия Юрченко Городецкий получил пост временно исполняющего обязанности главы области, а 14 сентября 2014 года одержал победу на выборах губернатора региона с результатом почти 65% голосов. Участие в досрочных выборах главы региона приняли около 30% избирателей. В абсолютном выражении это 634 тысячи человек (численность населения региона составляет почти 2,8 млн человек). 24 сентября 2014 года Городецкий вступил в должность губернатора Новосибирской области.

Срок полномочий Владимира Городецкого истекает в 2019 году. При этом эксперты уже не раз прочили ему отставку. Способствовали тому скандалы и разбирательства, которые так или иначе касались Городецкого. Так, почти сразу после своего избрания на пост главы региона он попал в свой первый медийный скандал федерального уровня, который более походил на перепалку между журналистом Владимиром Соловьёвым и властями области. Конфликт стал набирать обороты 11 ноября 2014 года, когда в эфире радийной программы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Соловьёв поделился впечатлениями от Новосибирска, где он побывал со своим моноспектаклем. Ссылаясь на «некоторые данные», Соловьёв заявил, что в последний день работы мэром Владимир Городецкий выдал сто землеотводов «с барского плеча». Также журналист отметил «талантливость» сына губернатора, занимающегося строительством, и возмутился «наглым, омерзительным воровством» на местном уровне. Заявления журналиста в прямом эфире вызвали широкий резонанс и среди слушателей передачи, звонивших во время эфира, и в региональном политическом сообществе, и в местных СМИ. Отголоски слышались довольно продолжительное время. Поговаривали даже, что новосибирского губернатора «заказали».

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Но постепенно тема сошла на нет и о ней позабыли, в том числе и на региональном уровне. Тем более, что тем для обсуждения в Новосибирской области предостаточно. Тучи вокруг Городецкого периодически сгущаются. Чаще всего подводят губернатора его подчиненные. Так, летом под домашним арестом оказался глава Куйбышевского района Виктор Функ, который обвиняется в превышении должностных полномочий при планировании, строительстве и проведении расчетов за работы по возведению насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышеве Новосибирской области.

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Кроме того, в Новосибирской области уже длительное время рассматривается уголовное дело о мошенничестве с более чем 1,5 тыс. муниципальных квартир.

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Периодически недовольство Владимиром Городецким «подогревают» нынешние городские власти Новосибирска. Они припоминают ему его прежние «заслуги» на посту мэра областного центра. Так, недавно, мэрия Новосибирска переложила ответственность за снос «Дома спорта» и клуба «Отдых», который вызвал недовольство горожан и привел к массовым акциям протеста, на мэрию при Городецком.

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В последний раз лишится своего поста по прогнозам некоторых экспертов и общественных деятелей Городецкий должен был осенью, но пессимистические прогнозы относительно будущего нынешнего губернатора области так ни разу и не сбылись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в администрации президента России вплотную занялись изучением ситуации в российских регионах. В ближайшее время будет составлен ранжированный список регионов, разделенный на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация не очевидна.

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